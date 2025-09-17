Pesas y sofocos

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ahora me dicen que he de hacer ejercicios de fuerza para no acabar con un andador

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:18

Esta mañana he ido al gimnasio. Dirán ustedes que a quién le importa, que ya ves tú, que vaya cuajo que tengo por contarlo en ... una columna en lugar de dar mi docta opinión sobre cualquiera de los temas que nos ocupan y nos preocupan, pero que yo vaya a un sitio de esa índole es tan noticioso como encontrarse a una 'influencer' en una biblioteca municipal: todo el ejercicio que he hecho en mi vida es bailar con un vodka con tónica en la mano y andar con prisas. Pilates también, vaya. Por prescripción facultativa, que si no de qué. Y porque lo que es bueno para Isabel Preysler, es bueno para mí. Pero no lo suficientemente bueno, por lo visto, que ahora me dicen que he de hacer ejercicios de fuerza para no acabar con un andador. Pues mira: después de lo de hoy, no me parece tan terrible.

