La millonaria

Comenta Compartir

Además de una ordinariez, tener prisa es de pobres. Los que manejan panoja no tienen prisa porque pueden comprar tiempo, que es lo más caro ... del mundo. No me imagino a Isabel Preysler quemándose la lengua al desayunarse un cortado de pie en el bar. Yo, en cambio, siempre voy con un petardo en el culo, que decía mi abuela. Ya escribió Josep Pla que «el periodismo deja sólo de tanto en tanto pequeñas fracciones de tiempo libre», y hay que aprovecharlas para ir a la peluquería. O a la carnicería, que algo habrá que comer.

Cuando he llegado esta mañana a comprar ternera para guiso, le estaban poniendo a una chica una pechuga a filetes. «Esta acaba pronto», he pensado. Pero, después, ha seguido pidiendo. Lo ha hecho morosamente, señalando las carnes del mostrador y eligiendo cada pieza. Total, medio kilo de magra picada con chorizos dulces, seis filetes «así, como de un dedo más o menos», un pollo deshuesado y dos solomillos de cerdo a medallones. Mientras, yo miraba el reloj dando resoplidos de señora con prisa que tiene que volver al zulo a darle a la tecla. Pero ella no se ha dado por aludida: tras las carnes, ha ido a la zona de charcutería y ha pedido una cuña de queso semicurado, una docena de morcillas, mitad de cuarto de lomo de caña y cien gramos de jamón cortado finito. Con todo lo que se ha llevado podría cocinar el banquete de la aldea de Astérix. Solo le faltaba un jabalí. «Con eso ya está», ha dicho al fin, y yo he respirado aliviada. Pero, hete aquí que, al ir a pagar con la tarjeta, se ha equivocado al poner la clave. «Ahora tengo que reiniciar el terminal», le ha dicho el carnicero. «No pasa nada, no tengo prisa», ha respondido. Hay una millonaria en mi barrio. Y yo sin enterarme.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Isabel Preysler