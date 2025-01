Los caminos de la poesía son inescrutables: lo mismo te llega a través de Elisa Mouliaá (recitó a Alejandra Pizarnik en 'De viernes') que por un post de Instagram. Incluso leyendo un libro, esa cosa tan vieja. A mí me llega por correo electrónico: Camila ... Mermet, una joven poeta de Buenos Aires, manda cada mañana unos versos de un autor distinto. Sí, es tan cutre como intentar desasnarte con uno de esos calendarios en los que aprendes una palabra nueva al día, pero es mejor que nada.

Empecé a leer poesía antes de ayer, prácticamente. En mi casa había novelas, enciclopedias, periódicos y revistas, pero ni un poemario que echarse al ojo, y lo que nos enseñaban en el colegio era insufrible, por lo que entre lo mucho ignorado y lo poco leído tuve el atrevimiento de considerar la poesía como algo insoportablemente cursi y pomposo. Aunque más duro era Borges: siendo jurado de un concurso de poemas, sus calificaciones sobre los participantes iban desde «enfático y agrícola» hasta «vana, entusiasta y ridícula», pasando por «inepto y escolar», «irresponsable rimador», o la mejor de todas: «preocupado con cabello, no logra el acierto». Podría ser mi epitafio.

Así, y durante muchos años, la única poesía que fui capaz de apreciar era la que aparecía en las canciones o en los textos del ¡Hola!, que no me dirán que «espléndida en su serena madurez» como loa a una vieja dama polioperada no es de un lirismo extraordinario. Ahora, sorprendentemente, le he encontrado el gusto al asunto. Ni me salva ni me hace mejor persona, pero, a veces, al leer algunos versos me entra un dolor agudo, amargo, como el que se produce al golpearte el codo, y me recuerda que todavía no he muerto. Con eso me vale.