LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rey Juan Carlos, en el vídeo difundido este lunes EP

El discurso del otro rey

A la última ·

Desde que Umbral convirtiera su «he venido a hablar de mi libro» en género literario, los escritores en promoción son capaces de cualquier cosa con tal de vender ejemplares

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:20

Comenta

Como lo único que sé de monarquías es lo que leo en ¡Hola!, desconozco qué terremoto institucional tendría que sacudir los cimientos de la Casa ... Real para que la reina Letizia diera el discurso de Nochebuena. Lo que sí sé es que me gustaría, y mucho: sus alocuciones son bastante mejores que las de su regio cónyuge, heredero de un tono borbónico que es su kriptonita acústica. Vale, molesta, pero no impide: el padre, mucho peor leyendo el teleprónter, nos amenizó treinta y nueve navidades. Y, por lo que se y lo que se adivina, le supieron a poco, así que se ha adelantado a su hijo con un mensaje navideño alternativo en el que, de paso, promociona su libro. «He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias…», dice. Sí, el mismo que Isabel Preysler.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  2. 2 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
  3. 3 Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE
  4. 4 Denunciado por apuntar con un láser a aeronaves, pilotos de aviación civil y varios menores desde Agoncillo
  5. 5

    Los grandes se fijan en Manex Rezola
  6. 6

    El anacrónico, singular y único belén de Sorzano
  7. 7 El PSOE exige a Capellán que explique un gasto de 500.000 euros en siete coches de lujo
  8. 8 El Gobierno riojano impulsa la caza de jabalíes y la limpieza para evitar la peste porcina
  9. 9 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
  10. 10 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El discurso del otro rey

El discurso del otro rey