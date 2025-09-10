LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cazatesoros

A la última ·

Cuando pierda lo que me queda de memoria, releeré estas columnas y me acordaré de la mujer que buscaba tesoros enterrados en la arena

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:21

Cuando me piden fuego, doy lumbre con un humilde mechero de propaganda. Ya me gustaría a mí sacar un encendedor de postín para dármelas de ... señora bien, pero no tengo ninguno. Para qué, si lo voy a perder. Porque todo lo pierdo. Y no una vez, sino varias: las gafas, el móvil y las llaves, la Santísima Trinidad, desaparecen durante un rato cada pocos días para reaparecer sin previo aviso, como el tipo que se va a por tabaco y, veinte años después, vuelve viejo y enfermo para que su santa lo cuide.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  2. 2 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  3. 3 Tasa de basuras, seguridad, la Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy
  4. 4

    El nuevo curso despega en La Rioja
  5. 5

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  6. 6

    Viajar en familia con bicicleta solar
  7. 7

    Malestar con la programación de partidos
  8. 8

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  9. 9

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  10. 10 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cazatesoros

Cazatesoros