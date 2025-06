Zapatillas en el Supremo

Comenta Compartir

Al final, la eleccción de abogado ha podido ser determinante. La elección de abogado y la estrategia de defensa. De Santos Cerdán, claro. Éramos pocos ... y parió el 'lawfare'. El abogado Benet Salellas llegó al Supremo con zapatillas y salió con su cliente rumbo a Soto del Real. Que no es lo mismo que 'Rumbo a Río', como Marisol. Y en la declaración, que persecución política. «Soy inocente. No me he llevado ni un euro. Estoy sufriendo una persecución política».

O sea, que el señor de las zapatillas podría haber vuelto a decir lo de: «Este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho. Este juicio (no habría dicho juicio) es una derrota colectiva de la sociedad española». Y el fiscal ha pedido que p'alante, p'a dentro. Y el juez lo ha ordenado. Pedro Sánchez: «Hemos asumido responsabilidades. Apartamos a Cerdán y ahora es el momento de la Justicia, que es quien tiene que dirimir responsabilidades». Continuará.

