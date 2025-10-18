LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Efe

Lo del viudo de la estación

En diagonal ·

Hay veces en que si no te atreves a ofender no puedes ser honesto

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:14

José Luis Ábalos ha contratado como abogado a Carlos Bautista. Exfiscal experto en corrupción, fue sancionado en 2014 por unos mensajes en Twitter donde criticaba ... a jueces, fiscales, ministros u otros. O sea, un día cualquiera en Twitter. Acusó a la Guardia Civil de «actuar como las SS» y del ministro Fernández Díaz dijo que «había encontrado en la conversión la solución a los programas de inmigración». Claro que lo hacía bajo una identidad ficticia.

