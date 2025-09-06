LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una flor cerca de la publicidad de Emporio Armani. REUTERS

Vida eterna, dinero eterno

En diagonal ·

No ha sido original Donnatella Versace al despedir a Armani: «El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado por siempre»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:01

No ha sido original Donnatella Versace al despedir a Armani: «El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado por siempre». Su ... hermano tuvo más gracia cuando le dijo: «¿Sabes, Giorgio? Tú vistes a mujeres sofisticadas. Yo visto a las putas». Ya saben que un micrófono abierto captó a Putin y Xi Jinping hablando de inmortalidad. O de algo parecido: «Hay posibilidad de vivir hasta los 150 años». Hablaron sobre los transplantes de órganos como una forma de prolongar la vida. Se me estropea la lavadora, me compro otra. La vida eterna (o larga) solo es posible si tienes dinero eterno (o largo). De momento, teniéndolo, tampoco consigues el objetivo completo. Si no, Steve Jobs estaría vivo. Pero miren a Donnatella. Después de sol, operaciones dudosas, infiltraciones o lo que demonios la convirtiera en monstruo del lago, ha aparecido con 70 años convertida en otra persona. Con lo que se haya gastado tengo yo para un hígado nuevo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  2. 2

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»
  3. 3 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  4. 4 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  5. 5 Detenido un joven como presunto autor de tres robos con fuerza en varios establecimientos de Logroño
  6. 6 La torre de Viguera se desplomó por filtraciones subterráneas de agua que deterioraron la base
  7. 7

    Vivir y trabajar en un paraíso natural
  8. 8

    El proyecto del nuevo edificio de Medicina se licitará este mes por 1,88 millones de euros
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vida eterna, dinero eterno

Vida eterna, dinero eterno