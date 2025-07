Todavía no

Comenta Compartir

Quizá la selección gane la Eurocopa, pero el fútbol femenino no deja de ser una ficción. Cuando ya esperábamos los penaltis contra Alemania, llegó el ... golazo de Aitana Bonmatí, que poco antes del torneo estaba hospitalizada con meningitis. Me alegro de que la selección sea ahora otra cosa. Es una de las grandes. Hace años nos comíamos los mocos, pese a ser el fútbol el deporte más importante en España. Pero no para las niñas, como sí lo es para las estadounidenses. Y empiezan con ello en la práctica infantil. El otro día, paseando por una playa grande con marea baja, me crucé con unos quince grupos de niños o muchachos jugando al fútbol de una manera u otra (partidos, combinas…). No había ninguno de chicas. Ninguno en el que hubiera una hembra. Como he jugado al fútbol de pequeña y de mayor, pero siempre con niños u hombres, y he recibido el bonito apelativo de marimacho, creo que aún queda mucho. No veo todavía ningún efecto imitación.

