No sé a la gente, pero ni siquiera a todos los que viven del periodismo les interesa el periodismo. Hay colegas que no leen periódicos. ¡ ... No se los compran los fines de semana! Ni tú, Bruto, hijo mío. Fernando Belzunce publica 'Periodistas en tiempos de oscuridad' (Ariel). Martin Barron, uno de sus entrevistados, dice que «Si logran debilitar el papel de los periodistas, podrán eliminar la libertad de expresión para todos». El periodismo está en riesgo. Pero también porque lo está el modelo económico. Hay un deber de sexadores en los periodistas. Sobre todo, contar la verdad. Distinguirla de lo otro. Según Hannah Arendt mentir constantemente garantiza que nadie crea en nada. Un pueblo que no puede distinguir la verdad de la mentira tampoco distingue el bien del mal. «Con gente así puedes hacer lo que quieras». Bajo el nivel de filósofa. Según Emilia Landaluce, la persona que no paga por los periódicos no merece que le cuenten la verdad.

