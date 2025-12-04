LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. EP

Precisión

En diagonal ·

Puedes usar puta, prostituta o la memez de mujer prostituida. Más todos los sinónimos. Pero vas y dices «trabajadoras de la intimidad»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:21

Comenta

Puedes usar puta, prostituta o la memez de mujer prostituida. Más todos los sinónimos. Pero vas y dices «trabajadoras de la intimidad». Luis Javier Santamaría, ... senador del PP, al ministro Bolaños: «No vemos mucha igualdad en su Gobierno más allá de las estrechas relaciones que mantienen con las trabajadoras de la intimidad. Permítame que le pregunte, ¿hay feminismo más allá de Jessi?». Eso, entre una retahíla de lugares comunes contra el sanchismo. Y Bolaños suelta: «Le ruego que retire la enorme machistada que acaba de pronunciar al llamar a las mujeres víctimas de trata trabajadoras de la intimidad. Supuran ustedes machismo. Supuran machismo y clasismo. Son lo mismo que Vox». Y Yolanda Díaz al lado aplaudiendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  4. 4 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  5. 5

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  6. 6

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  7. 7 Salud amplía la vacunación sin cita previa en pleno repunte de casos de gripe y covid
  8. 8

    Una sentencia obliga a convocar más plazas de bombero y rechaza la imposición del calendario
  9. 9 La Cata del Año: todo listo y aforo completo
  10. 10 Los ecologistas defienden al lobo como «la mejor solución» para frenar la peste porcina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Precisión

Precisión