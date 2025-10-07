El original y la copia

Cae la fidelidad de los votantes del PP, pero Abascal retiene al 84,5% de los suyos

Comenta Compartir

Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, crece cada quince días con 200 nuevos militantes. Por supuesto, los sondeos también le son favorables. Y no ... se nutre solo de voto separatista. En el territorio nacional, Vox también sube. Tendría 20 escaños más. Quita al PP más de un millón de votos. Cae la fidelidad de los votantes del PP, pero Abascal retiene al 84,5% de los suyos. Hay quien dice que el PP es como Vox. Anda ya. Y quien sostiene que el PP es el PSOE cinco minutos después. Tampoco.

Por un lado, el PP comete errores como el del aborto, que ayuda al PSOE. Por otro, el PP toma banderas como la inmigración. Pero si tienes el original, ¿por qué elegir la copia? Las propuestas de Vox son simples, pero también son casi las únicas. Se ha dejado que la extrema derecha sea la que tome la delantera para impugnar las políticas que a la gente le parece que no funcionan. El populismo sí funciona porque da soluciones y señala culpables.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión