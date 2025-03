La nueva cara de Concha

Hubo suspense. Nos iban a enseñar el rostro de Teresa de Jesús. La reconstrucción facial de Teresa de Ávila después de analizar los restos momificados ... con un escáner. Además de descripciones (la de la madre María de San José, carmelita descalza contemporánea), radiografías, proporciones y medidas. Según el antropólogo italiano Luigi Capasso, Teresa tenía el pelo castaño, ojos oscuros, rostro sereno y pequeña estatura.

El cuerpo de Teresa de Ávila se expondrá de manera pública para su veneración del 11 al 25 de mayo en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen en Alba de Tormes, algo que no ocurre desde hace 111 años. Los restos estarán en su urna de plata. Iré por puro fetichismo. Nos iban a enseñar el nuevo rostro de Concha Velasco y por la descripción previa parecía que la iban a cambiar por Laly Soldevila. ¡Es Alida Valli! Da igual. A mí no me la cambian. Tengo el mismo fetichismo por Teresa que por Concha.