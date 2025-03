La furgoneta de aduladores

Comenta Compartir

Parece que todos los críticos de cine se han rendido a 'Tardes de soledad', la película de Albert Serra. Fuera de la belleza de la ... turomaquia, la estética y todo eso de lo que habla el propio director, están los más prosaicos trayectos en furgoneta de Roca Rey y su cuadrilla. A veces con diálogos crípticos para el no aficionado («¿Quién ha enlotado hoy?»). La mayor parte de las veces con una cuadrilla aduladora. Si Jesulín en su guiñol comparaba todo con un toro, aquí la comparacion es la de los toros con la política. Sobre todo por la cuadrilla aduladora. Un «Cumbre, Presidente, has estado cumbre», de Arenas a Aznar. Y como el político cambia poco, ahí están todos los aduladores de Pedro Sánchez. Que Isabel Rodríguez llegó a decir del presidente: «Es guapo y hay gente a la que le molesta». Hombre, será más de molestar la amnistía o las cesiones de fronteras, no sé. La figura del adulador está tan taurina como universal. Y muy cateta.

