LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Calentamiento de aldabas

En diagonal ·

El bipartidismo y el cortisol

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 19 de agosto 2025, 00:01

El fuego es lo peor ahora mismo. Pero hay dos demonios más. El bipartidismo y el cortisol. El primero, según Vox; el segundo, según Instagram. ... No es que lo del bipartidismo sea nuevo. Una pancarta del 15-M decía «PP y PSOE la misma m… es». Pero hoy lo del bipartidismo es lo primero de la letanía. Luego hay otro mantra: «El PP es el PSOE cinco minutos después». La misma 'm' pinchada en un palo. Como lo de Enric González: «Dicen que cuando en Nueva York son las tres de la tarde, en Europa son las nueve de diez años antes». Pedro Sánchez ha salido de la Mareta y ha propuesto «un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática». Y no es de extrañar que el PP pase por ahí. Por mucho que haya falta de medios, verdosidades tan idiotas como malvadas, burocratización para limpiar el monte, pirómanos y, en general, multicasualidad. Pero vamos a reunirnos por el calentamiento. Tócate las aldabas, que diría la Cantudo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una logroñesa en un accidente en la autovía Logroño-Pamplona
  2. 2 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  3. 3 El más antiguo de Logroño
  4. 4 El Último de la Fila no viene a Logroño, pero Manolo García sí
  5. 5 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
  6. 6 Trasladadas tres personas al San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en Castañares de Rioja
  7. 7

    La terapia contra el cáncer con forma de campamento
  8. 8

    Más de 870 bares se reparten las 1.577 tragaperras que todavía hay en La Rioja
  9. 9 El Consejo vota este martes el relevo de su director general, José Luis Lapuente
  10. 10 Un muerto y cuatro heridos tras una pelea multitudinaria en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Calentamiento de aldabas

Calentamiento de aldabas