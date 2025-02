Comenta Compartir

Agresión sexual, sí; coacciones, no. Prisión, tampoco. La Audiencia Nacional ha condenado a Luis Rubiales a 18 meses de multa (10.800 euros) por ... el beso, por la agresión, pero lo absuelve de las coacciones (y a Luque, Vilda y Rivera). Tendrá que pagar más a su abogada. Y se hará cargo de la mitad de las costas y de 3.000 euros de indemnización a Jenni Hermoso. La Fiscalía pedía dos años y medio de prisión. 3.000 euros no es dinero por semejante exposición, aunque no fuera eso de lo que se trataba.

El juez considera probado que Rubiales sujetó la cabeza de Hermoso y, sin consentimiento, le dio un beso. Da plena credibilidad a Jenni Hermoso y cree que el beso tiene connotación sexual, que no es la forma de saludar a las personas con las que no se tiene una relación de afectividad. También considera el beso «un acto esporádico del acusado». Nada esporádico lo que se dice de Monedero. Prefiero el beso de Rubiales. Me parecía peor la coacción.

