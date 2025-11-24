LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
J. ANDRADE
Tribuna

Reeducación en la cárcel

Si el poder Ejecutivo expone la vida de los presos con severidades que el legislador no autoriza, comete un verdadero homicidio

Rocío Cantarero Bandrés

Catedrática de Derecho Penal

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:58

Comenta

Las prisiones encierran todo lo más eficaz que podría hallarse para infectar el cuerpo y el alma». Esta afirmación fue hecha hace ya más de ... doscientos años por Bentham en su 'Tratado de legislación civil y penal' y tiene hoy tanto rigor como en el momento en que se hizo,

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  4. 4

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  5. 5 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  6. 6

    Con aroma a fútbol histórico
  7. 7 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  8. 8

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  9. 9 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  10. 10

    Receta de carne, pimiento, pasas, empatía y amor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Reeducación en la cárcel

Reeducación en la cárcel