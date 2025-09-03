Quitar, no quitar

El Gobierno ha aprobado esta semana un anteproyecto de ley para condonar deuda a las comunidades autónomas, que ahora pasará al Congreso de los Diputados ... para su tramitación. A la hora de presentarlo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que es una medida «excepcional», «histórica» y que no supone «ningún agravio» para ninguna región. Además, dirigiéndose a los ciudadanos, ha puesto un ejemplo muy gráfico para tratar de vender las virtudes de esta decisión: «¿Qué familia diría que no a que le quiten parte de su hipoteca?».

Indudablemente, todos diríamos que sí. El problema es que el argumento de Montero no es del todo real, porque la 'hipoteca' se mantiene, solo que ahora en vez de tenerla las comunidades la va a asumir el gobierno central. En definitiva, ahí sigue y, por tanto, los españoles, de una u otra manera, la vamos a tener que seguir pagando con nuestros impuestos.

Pero, dicho esto, es evidente que esta medida aliviaría las maltrechas cuentas de las comunidades y, además, beneficiando a todas ellas. Se puede cuestionar que esto se ha hecho pensando de inicio solo en Cataluña, porque condonar su deuda era uno de los compromisos firmados por el PSOE con ERC para garantizar su voto en la investidura de Pedro Sánchez. En virtud de ese compromiso, el Gobierno podía haber perdonado solo esa deuda catalana, lo que hubiera sido un escándalo mayúsculo, así que ha tramitado una condonación general. Pero, reitero, sea cual sea el origen de esta medida, y entendiendo que haya quien vea en esto una nueva cesión a los independentistas, la realidad es que todas las autonomías van a verse beneficiadas y el hecho de aligerar su deuda les va a permitir afrontar con mayor desahogo el coste de servicios esenciales como la educación y la sanidad.

Sin embargo, me van a permitir que coja el ejemplo de Montero y les proponga otro. Imagínense un padre que tiene dos hijos, los dos con hipoteca. Uno es muy ahorrador y ha conseguido adelantar por anticipado parte de la deuda, quedándole 50.000 euros por abonar. El otro, al que le gusta vivir la vida sin privarse de nada, va acumulando retrasos con el banco y le quedan aún 100.000. Un día, el padre les dice que va a asumir el 50% de la hipoteca que les resta por pagar. Al hermano ahorrador le da 25.000 y al derrochador 50.000. Muy justo no parece, ¿verdad?

Pues algo así pasa con el anteproyecto del Gobierno. Es verdad que se han establecido distintos criterios para calcular la quita y que sea lo más equitativa posible, pero la conclusión final es que se premia a las comunidades que más deuda tienen en vez de a las que mejor la han gestionado. Y ojo, que no es solo Cataluña, porque entre las más endeudadas están también Andalucía y Comunidad Valenciana. En el otro extremo está La Rioja, con deuda más controlada y, con ello, nos veremos menos beneficiados. A cada riojano se nos van a condonar 1.369 euros, mientras que a cada catalán, andaluz o valenciano 2.284.