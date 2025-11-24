LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la última

Yo qué sé

Pío García

Pío García

Logroño

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:58

Comenta

El fallo del caso del fiscal general del Estado nos permite valorar la mayor aportación de este país a la filosofía política contemporánea: no hace ... falta leer nada para opinar. Se metieron mucho con la pobre María Pombo, pero su triunfo está siendo incontestable. ¡A leer a las bibliotecas, aquí se viene a levantar bien alto los pompones! Leer es un coñazo y una pérdida de tiempo. Y, lo que es peor, cuando leemos corremos el riesgo de que nos metan matices en las ideas. ¡Vade retro! Eso lo sabían los viejos curas del franquismo y es una tesis que, tras unos años de cuestionamiento, ha acabado imponiéndose también en la democracia. ¡Con lo bonitas y cómodas que son las ideas perfectas, esféricas, irrebatibles, absolutas! Yo agradezco que los jueces no hayan redactado aún los fundamentos jurídicos porque eso nos ha permitido desplegar nuestros prejuicios como pavos reales en época de celo. Un espectáculo muy bonito de ver, como de documental del National Geographic, en el que han brillado intelectuales tan solventes como el ministro Óscar López, el presidente Sánchez o la presidenta Díaz Ayuso, pájaros todos ellos de vistosos plumajes e hipnóticas danzas rituales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  4. 4

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  5. 5 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  6. 6

    Con aroma a fútbol histórico
  7. 7 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  8. 8

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  9. 9 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  10. 10

    Receta de carne, pimiento, pasas, empatía y amor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Yo qué sé