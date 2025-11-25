LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la primera jornada del juicio el 3 de noviembre de 2025. EP

Yo que sé

A la última ·

El fallo del caso del fiscal general del Estado nos permite valorar la mayor aportación de este país a la filosofía política contemporánea: no hace falta leer nada para opinar

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

El fallo del caso del fiscal general del Estado nos permite valorar la mayor aportación de este país a la filosofía política contemporánea: no hace ... falta leer nada para opinar. Se metieron mucho con la pobre María Pombo, pero su triunfo está siendo incontestable. ¡A leer a las bibliotecas, aquí se viene a levantar bien alto los pompones! Leer es un coñazo y una pérdida de tiempo. Y, lo que es peor, cuando leemos corremos el riesgo de que nos metan matices en las ideas. ¡Vade retro!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  3. 3 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  4. 4

    Con aroma a fútbol histórico
  5. 5 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  6. 6

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  7. 7

    Receta de carne, pimiento, pasas, empatía y amor
  8. 8

    Un programa de Médicos del Mundo logra la inserción laboral de 64 mujeres prostituidas en La Rioja
  9. 9

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  10. 10

    «Hay fondos federativos destinados a usos particulares que deben volver al fútbol riojano»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Yo que sé

Yo que sé