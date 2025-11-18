LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una mujer ejerce su derecho a voto EP

Voto joven

Las expectativas siempre son altas porque el sentido del ridículo suele difuminarse gozosamente a medida que uno asciende por el escalafón ministerial

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:05

Las elecciones se acercan. Hay señales en el firmamento que anuncian la buena nueva: Pedro Sánchez se ha ido a Radio 3 a hablar de ... Rosalía y Félix Bolaños se ha abierto un tiktok con Pilar Alegría como estrella invitada. Las expectativas cuando los políticos se lanzan a conseguir el voto joven siempre son altas porque el sentido del ridículo suele difuminarse gozosamente a medida que uno asciende por el escalafón ministerial. El voto viejo, en cambio, da poco juego: se trata de aprobar a todo correr una subidita en las pensiones y ya echaremos cuentas luego. Pero las maneras de llegar al votante adolescente son por definición osadas y creativas. Algunos objetarán que también podrían garantizarles viviendas asequibles y sueldos dignos, pero eso resultaría demasiado fácil y clientelar. ¡Donde estén una camiseta molona, el bono cultural y la Rosalía!

