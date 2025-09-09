LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pizza hawaiana

A la última ·

Alguien tenía que decirlo y estoy dispuesto a inmolarme en el altar de la verdad, como una María Pombo de la gastronomía

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:13

Escribo estas líneas después de comerme una pizza hawaiana con un tinto de verano. He disfrutado mucho de los trocitos de piña colocados sobre el ... jamón, tan fragantes, y llevo años mezclando con avidez vino y gaseosa. A treinta grados es un refresco imbatible. ¡Y no crean que empleo cualquier brebaje! Cuanto mejor es el vino, mejor sabe con gaseosa. Lo mismo sucede con el calimocho. Esta es una conclusión lógica e inapelable, aunque suene revolucionaria.

