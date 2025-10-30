LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la última

Pensándoselo

Pío García

Pío García

Logroño

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:15

Comenta

Mazón se lo está pensando. Este tipo es una bendición para nosotros, los indecisos. A su lado, somos seres intrépidos, febriles, fulminantes. Mazón, el hombre ... de pasado cuántico, que aquel día vivió al menos en ocho universos diferentes y en ninguno llovía, se ha dado cuenta de que, por alguna razón, molesta. Me lo imagino durante el funeral preguntándose angustiosamente: ¿Por qué me gritarán estos tipos? ¿Tendría que haberles acompañado a todos al parking? Luego, en un gesto de arrojo, admitió que durante esas horas «hubo cosas que debieron funcionar mejor». Pensé por un momento que se refería a los camareros del Ventorro, que probablemente tardaron más de la cuenta en traerle el postre, el café y quién sabe si el chupito y el farias. ¡Cómo está el servicio!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  3. 3

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  4. 4

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  5. 5 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  6. 6 Un riojano, el hombre más guapo de España
  7. 7 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  8. 8

    «Tenemos todos una huella. Todavía no entendemos cómo no nos avisaron»
  9. 9 Cuatro heridos tras atropellar a un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla
  10. 10

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Pensándoselo