Nuremberg fiscal

Pío García

Pío García

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:13

La galería de personajes que estamos viendo en el juicio al fiscal general merece una serie de televisión en Antena 3. Solo falta el del ... salami. A su lado, los tipos de Nuremberg, por muy nazis que fueran, tenían prestancia y cierta envergadura criminal. Si yo fuera juez del Supremo ni siquiera pondría demasiado interés: da la impresión de que todos son culpables, hasta los testigos. De Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, podemos constatar que al menos ha dicho una verdad en su vida: tiene el pelo blanco. Eso es irrebatible y quizá pueda, como Descartes, construir sobre esa certeza su vida futura. La pasada no merece la pena. No obstante, a MÁR hay que reconocerle valentía: no es fácil querer ser Kissinger cuando tienes la gracia y la sutileza de un chiste de Arévalo y encima la voz se te tropieza en las amígdalas. Del novio suicida me permitiré solo una observación jurídica: le queda mejor la melena. A mí me defraudó cuando se rapó el pelo. Por un momento temí que hubiera cogido piojos en el Burning Festival, aunque luego entendí que podía ser una estrategia de imagen.

