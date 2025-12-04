LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la última

Grandes desconocidos

Pío García

Pío García

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:17

Comenta

Me siento muy ligado a Pedro Sánchez porque yo también tuve un Peugeot 407. Era un buen coche, muy cómodo para los trayectos largos. Yo ... lo estrené con un viaje entre Logroño y Ljubliana, aunque no me detuve a dar mítines, con lo que ahorré bastante tiempo. Tampoco la compañía era la misma. El incidente mayor fue una vomitona de mi hijo y aún recuerdo aquel olor ácido y persistente que no había manera de aventar por más toallitas perfumadas que frotáramos sobre la tapicería. Espero que Pedro no sufriese jamás un contratiempo semejante. Un retortijón de Koldo y rescatar ese Peugeot hubiera sido más difícil que rescatar Air Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  2. 2 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  3. 3 Hallado un cadáver ahorcado en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  4. 4 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  5. 5 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  6. 6 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  7. 7 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  8. 8 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  9. 9

    Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona
  10. 10 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Grandes desconocidos