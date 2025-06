Cumbres ardientes

Comenta Compartir

Trump ha retirado las ayudas al desarrollo y para colmo a alguien se le ha ocurrido convocar una cumbre de la ONU en Sevilla a ... principios de julio. Los golpes que recibe la solidaridad internacional son cada vez mayores y en este caso el ensañamiento alcanza niveles intolerables. ¿Pero nadie revisó los listados de temperaturas? ¿Ningún funcionario consultó siquiera la wikipedia? ¿Para qué existen en el mundo La Coruña o Santander? Condenar a la licuefacción a decenas de líderes internacionales no parece la mejor manera de ejercer la diplomacia, aunque si incluimos la factura en aire acondicionado como gasto militar probablemente acabemos superando el 5% del PIB, para asombro y admiración de Mark Rutte. Si los italianos pretenden colar el puente entre Sicilia y Calabria como aportación a la OTAN, no veo por qué nosotros no podemos contabilizar esta importante contribución a la guerra global contra el calor. ¡Los abanicos son nuestros F16, Rutte, y no hay misil cuya tecnología haya superado al botijo de cerámica!

Aun así no alcanzo a comprender este sadismo de convocar a los tipos de la ONU en julio en Sevilla. ¡Solo hubiera faltado montarles un partido de fútbol benéfico a la tres de la tarde en el Pizjuán! En todo caso, habría sido de algún interés organizar una cumbre de negacionistas del cambio climático en un descampado a las afueras de Écija. Sería gracioso ver a youtubers y candidatos de Vox gritando sudorosos en el estrado, al borde mismo del colapso, «¡en verano siempre ha hecho calor!», mientras justifican las defunciones y desvanecimientos entre los asistentes por inopinados bajones de azúcar y el impacto nocivo de los 'chemtrails'.

