José Luis Ábalos y Koldo García. EP

Contante y sonante

A la última ·

¿Cómo les íbamos a pedir a Koldo y a Ábalos que cobrasen por transferencia?

Pío García

Logroño

Martes, 7 de octubre 2025, 00:08

De nuevo me veo en la obligación de salir en defensa de Ábalos y de Koldo, dos tipos que, aunque han pisado las más importantes ... moquetas de España, no han perdido el contacto con la madre tierra y con lo mejor de la gastronomía navarra. En una sociedad tan líquida, donde las certezas se evaporan entre la niebla de las 'fake news', da gusto encontrarse con personas que siguen siendo sólidas y consistentes. Ahí tenemos a Koldo, cuyo corazoncito puro de aizkolari no se ha visto contaminado por las vanidades de la capital. Resulta edificante comprobar cómo nuestro morrosko sigue viendo el mundo en forma de chistorras y lechugas, admirables productos que aportan todos los nutrientes necesarios para la vida y que defienden la tradición culinaria de un país que de pronto se nos ha llenado de wasabis, ceviches, rámenes y esferificaciones.

