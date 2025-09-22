LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la última

Carajón

Pío García

Pío García

Logroño

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:19

Ante la ola de ultraderecha que nos invade, nuestra única esperanza son los caballos. En el género humano podemos confiar poco. Mi perro Curtis se ... comporta con mayor dignidad cuando le doy de comer que el señor Rutte, secretario general de la OTAN, que se le puso a hacer piruetas y monerías a Trump como si le llevara trocitos de jamón de york escondidos en el bolsillo. Ni siquiera la señora Von der Leyen, de la que uno hubiera esperado una cierta severidad de institutriz germánica, se condujo con un mínimo decoro en la Casa Blanca y prefirió asumir el papel ornamental y no demasiado intrépido de las gatitas de angora. Tampoco esperamos ya grandes cosas de la señora Kallas, alta representante de la UE para la política exterior, que, en lugar de cantarle a Netanyahu la Traviata, como hubiera cuadrado con su apellido, va susurrándole nanas con timidez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  2. 2 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  3. 3 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  4. 4 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  5. 5 Programa de San Mateo del lunes 22 de septiembre
  6. 6 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  7. 7 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  8. 8

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  9. 9 Universitarios después de muchas vueltas
  10. 10

    Malos olores, suciedad, precios en San Mateo.. hoy en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Carajón