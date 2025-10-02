LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A LA ÚLTIMA

Begoña y la mili

Pío García

Pío García

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:48

Comenta

Aunque cumplo con solvencia los requisitos de virilidad impuestos por Trump para el nuevo ejército americano (no soy gordo y tampoco precisamente melenudo), no me ... verán ustedes haciendo las pruebas para ingresar en los Navy Seals. Los objetores de conciencia fuimos una especie pintoresca y fugaz de la democracia española, pero seguimos teniendo nuestro corazoncito hippy y una disposición de ánimo fervientemente contraria a los fusiles de asalto. Las historias de la mili, sin embargo, siempre me parecieron de algún modo edificantes. Una cierta España, oscura y no del todo olvidada, se cuela por las rendijas de aquellos relatos asombrosos que cuentan los viejos del lugar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  4. 4 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  5. 5 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  6. 6 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  7. 7 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  8. 8 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  9. 9 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  10. 10 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Begoña y la mili