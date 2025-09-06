LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dicho sea de paso

Un pozo en el desierto

Piedad Valverde

Piedad Valverde

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:40

Cuando nació mi hija Vera, mi hermano Esteban le regaló por Reyes una bicicleta y una edición ilustrada de 'El Principito'. Ella vino al mundo ... en junio, por lo que en ese momento tenía seis meses y hasta varios años después no pudo disfrutar de ninguno de los dos obsequios. A Esteban eso le resultó indiferente, porque lo había comprado con su primer sueldo y sabía que con el tiempo la niña apreciaría ambos regalos. Efectivamente, la bicicleta se utilizó, incluso se le quedó pequeña, y después de años con las ruedas pinchadas en el balcón, en una mudanza la dejamos atrás. En cuanto al libro, tengo la certeza de que sigue siendo valioso, pero no solo para Vera. También para mí porque, desde entonces, me ha acompañado con su mensaje tierno y filosófico sobre lo esencial de la existencia.

Espacios grises

