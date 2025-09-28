LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pobres de nosotros. A ver si el año que viene... Juan Marín
Un último repaso

San Mateo, otra vez un poquito peor

A ver si no nos dejamos morir estas fiestas: cualquiera diría que lo estamos intentando

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:52

Viernes San Mateo

San Mateo, otra vez un poquito peor

Conciertos en la plaza del Ayuntamiento, uno. Antes había más. Nos venden que ese uno iba a ser de relumbrón, pero con todos los respetos a Mikel Izal, no es para tanto. Zapato Veloz y Los Calis, ay, parece una broma.

Fuegos artificiales, tres. Antes había más. Incluso nos trajeron unos drones un par de años, que molaban. Ya no están.

Corridas de toros de la ... feria, cuatro. Antes había más. Cierto es que esto es una cosa de un señor privado, que ajusta su oferta a la demanda del público. Pero es otra cosita que va a menos. De los encierros ya ni hablamos, enterrados para siempre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  2. 2 Herido un hombre tras una cogida en un festejo taurino en Rincón de Soto
  3. 3 Aquí huele como que han asado
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»
  6. 6

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  7. 7

    Victoria contundente y partido perfecto de la UDL
  8. 8

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  9. 9 El Ayuntamiento aclara que en las condiciones de la venta ambulante ya se fijaba el final a mediodía del sábado
  10. 10

    El blanco de Rioja alcanza por primera vez las 6.000 hectáreas productivas desde 2002

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja San Mateo, otra vez un poquito peor

San Mateo, otra vez un poquito peor