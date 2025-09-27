LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Seguro que se ha sentado en una terraza a tomar algo y se ha visto afectado por el fenómeno descrito por la palabra que ocupa ... este espacio. Lamentablemente es más habitual de lo deseable asistir a encuentros sociales, eventos de interés o meras reuniones familiares y comprobar cómo alguien, en ocasiones más de una persona, se sumerge de tal forma en lo que aparece en su teléfono móvil que no se entera de nada de lo que acontece a su alrededor, que se inhibe completamente de las conversaciones que se mantienen en su círculo y que ignora completamente a sus acompañantes. Eso justamente es lo que significa el 'ningufoneo', un vocablo que adapta el anglicismo 'phubbing' que, etimológicamente, procede de la unión de otras dos palabras menos tecnológicas: phone (teléfono) y snubbing (despreciar).

