Seguro que se ha sentado en una terraza a tomar algo y se ha visto afectado por el fenómeno descrito por la palabra que ocupa ... este espacio. Lamentablemente es más habitual de lo deseable asistir a encuentros sociales, eventos de interés o meras reuniones familiares y comprobar cómo alguien, en ocasiones más de una persona, se sumerge de tal forma en lo que aparece en su teléfono móvil que no se entera de nada de lo que acontece a su alrededor, que se inhibe completamente de las conversaciones que se mantienen en su círculo y que ignora completamente a sus acompañantes. Eso justamente es lo que significa el 'ningufoneo', un vocablo que adapta el anglicismo 'phubbing' que, etimológicamente, procede de la unión de otras dos palabras menos tecnológicas: phone (teléfono) y snubbing (despreciar).

De nuevo, 'ningufoneo', que literalmente traduce en la versión española el significado y la composición de la inglesa, es un término que nace por imperativo de la dictadura a la que las nuevas tecnologías nos tiene sometidos y retrata con exquisita precisión esa conducta (reprobable a todas luces para la víctima) cada vez más repetida por la cual el sujeto de la acción termina hipnotizado, casi secuestrado, por lo que la pantalla de su dispositivo despliega hasta el punto de verse en situaciones de lo más surrealistas, tropezones o golpetazos incluidos, ante el desprecio más absoluto por el entorno que le rodea, que le zancadillea.

Así pues, 'ningufoneo' como vocablo reclama su merecido hueco como Palabra con Futuro 2025 ante un comportamiento que ya ha invadido la realidad y está más que asentado en nuestro día a día.

Las propuestas de Palabra con Futuro 2025

