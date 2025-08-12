En honor a 'El Zapa'

Hoy despedimos a nuestro querido compañero Emilio Sáez Álvarez o como todos en el pueblo le conocíamos: 'El Zapa'.

Queremos transmitir nuestro pésame a la ... familia en estos momentos tan complicados.

Nunca es fácil decir adiós a alguien, pero es incluso más difícil cuando se trata de personas de una calidad humana como la suya.

Trabajador incansable, socialista de corazón, concejal del Ayuntamiento de Lardero, vecino, amigo… Fue una persona implicada en el desarrollo del pueblo desde los inicios de la democracia e hizo importantes aportaciones como su colaboración en la revista «La Cigüeña Vuela».

Él es la estela que debemos seguir en los pueblos. Siempre buscaba el buen porvenir de los demás. Estaba a pie de calle de las necesidades del pueblo y hacía sentir como en casa a tantas familias que se han sumado a Lardero con el paso de los años. Dejando a un lado la tantas veces mencionada crispación política, es lo que todos y todas deberíamos tener en la cabeza cuando pensemos en cómo debería ser un político.

Unos te recordarán como concejal, otros detrás del mostrador de tu tienda. En cualquier caso, no te vamos a olvidar y tu trabajo servirá de ejemplo para los que te tomamos el testigo.

Descansa en paz, Emilio. Te lo has ganado.

De parte de tus compañeros del Partido Socialista de Lardero.