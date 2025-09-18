LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Votación de Palabra con Futuro 2025

Atuendo

María José Pérez

María José Pérez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:31

Las nuevas tecnologías, una sociedad cada día más globalizada, las modas que se extienden en el uso del lenguaje... son algunas de las circunstancias que ... contribuyen de una manera especialmente significativa al asentamiento de extranjerismos en la utilización diaria del español. Especialmente sucede entre los más jóvenes, pero no únicamente entre ellos que, por otra parte, son los guardianes del futuro del idioma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  2. 2 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  3. 3 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  4. 4

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  5. 5 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  6. 6

    Logroño registra ya más de cinco accidentes y cien denuncias al mes de patinetes eléctricos
  7. 7

    «Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya»
  8. 8

    Nueve preguntas (con respuesta) sobre la normativa de patinetes eléctricos en Logroño
  9. 9 El Ayuntamiento devolverá el precio íntegro para recuperar la propiedad de la parcela de Bosonit
  10. 10 Desde el disparo del cohete en Logroño... chubascos y descenso brusco de las temperaturas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Atuendo