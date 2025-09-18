Las nuevas tecnologías, una sociedad cada día más globalizada, las modas que se extienden en el uso del lenguaje... son algunas de las circunstancias que ... contribuyen de una manera especialmente significativa al asentamiento de extranjerismos en la utilización diaria del español. Especialmente sucede entre los más jóvenes, pero no únicamente entre ellos que, por otra parte, son los guardianes del futuro del idioma.

Es cierto que en numerosas ocasiones ese extranjerismo carece de una traducción fiel y precisa en castellano. Sin embargo, este no es el caso de 'outfit', el anglicismo que dio pie a proponer 'atuendo' como palabra con futuro.

Atuendo y 'outfit' son exactamente lo mismo. Sinónimos puros si pertenecieran al mismo idioma. Sólo hay que probar a teclear una de ellas en un traductor para certificarlo. O buscar su significado, que no es otro que atavío, vestimenta. Esos son los términos que utiliza en su diccionario la RAE. «Conjunto de prendas que constituyen el vestido y el adorno», abunda la Academia en sus explicaciones.

No va nadie más a la moda o más adecuado por referirse a su atuendo como 'outfit'. Nadie es más elegante por utilizar un anglicismo para referirse a su vestuario. Olvidemos la predilección de algunas publicaciones, sobre todo de moda, de las omnipresentes 'influencers' (otro extranjerismo) o de los comentarios de Instagram y apostemos por atuendo. Elegante, informal, de gala o deportivo, pero atuendo.

No desnudemos al español de sus palabras cuando no existe ninguna necesidad. No encerremos en un armario un atuendo con futuro para estrenar un 'outfit', aunque sea de vanguardia.