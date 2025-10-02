Terminar el trabajo

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entre visillos

María Antonia San Felipe

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:46

Cuando un relámpago rasga el cielo e ilumina el horizonte de la noche siempre es inquietante, incluso si lo contemplas de lejos. En algún sitio ... el rayo descargará como una maldición imprevista. Así que cuando veo a Benjamín Netanyahu y a Donald Trump juntos me parece premonitorio de que rayos, truenos y desgracias terminarán por descargar su furia sobre la indefensa población civil de Gaza. El aspirante a Premio Nobel de la Paz, para sumar méritos a su candidatura, anunció un plan de paz, teóricamente, con la aquiescencia de Netanyahu. A Trump le parece que sólo con que él pronuncie la palabra PAZ, la paz se hará. Pero no parecen tan eficaces los poderes de esta nueva divinidad mundial que ha impuesto la ley del más fuerte y sepultado la legalidad internacional. Sin olvidar que todos los antecedentes dinamitan la esperanza. Israel lleva incumpliendo las resoluciones de la ONU desde su creación. Esto no es un plan de paz sino un ultimátum a una Gaza huérfana de representantes en este negocio de hienas que se reparten el territorio ajeno. Netanyahu, cuando aún no había franqueado el umbral de la Casa Blanca, ya dejó claro que no toleraría la existencia del estado palestino y que si Hamás rechazaba el plan, él «terminará el trabajo». Un eufemismo burdo que significa que completará el exterminio de la población de Gaza.

