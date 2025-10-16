LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entre visillos

El renacer del ocaso

María Antonia San Felipe

María Antonia San Felipe

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:56

Comenta

La imaginación es asombrosa por eso lo vi sin verlo. Era un Júpiter enfurecido blandiendo el rayo y soltando la furia por la Casa Blanca, ... hasta los cuadros históricos temblaban a su paso temiendo terminar en el inframundo del basurero. La mitología nos enseña que los dioses son como niños consentidos que, para lograr lo que desean, son capaces de cualquier argucia o engaño. Trump no consiguió su Nobel de la Paz pero estoy persuadida de que el alto el fuego en Gaza, el llamado Plan de Paz, se ha logrado porque Trump ansiaba tanto ese galardón que ha forzado a su socio Netanyahu a pasar por el aro.

