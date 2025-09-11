LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entre visillos

La puerta del infierno

María Antonia San Felipe

María Antonia San Felipe

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:06

En una canción de Bob Dylan, el ayudante del sheriff ha sido baleado y clama llamando a las puertas del cielo. El agonizante se aferra ... a la esperanza. Desde niños hemos creído que el cielo, exista o no, es una metáfora que combate el desaliento y la angustia cuando todo parece perdido. Pero en el mundo de hoy, que en los últimos tiempos han enterrado la legalidad internacional y sacralizado la crueldad de la ley del más fuerte, hay demasiados seres humanos viendo a diario cómo se abren ante ellos las puertas del infierno. Han sido empujados a lo más profundo del averno donde sólo habita la desolación. Hay muchos infiernos y son muchos los que saben que la muerte no es el peor de ellos. Es más aterrador ser superviviente tras haber visto la agonía de tu niño a causa del hambre y la sed, el disparo que se ha llevado a tu madre, la bomba que ha destruido a tu familia... ¿Para qué sobrevives? Seguramente para llorar y odiar hasta que se abra la puerta de otro infierno bajo tus pies o, si fuera posible, bajo los pies del otro, de tu agresor. Hay demasiados infiernos que parecen eternos y que terminamos por ignorar. Ahí están los habitantes de Ucrania y Gaza clamando para que no los olvidemos.

