Ochenta cañonazos

María Antonia San Felipe

María Antonia San Felipe

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:32

Fue el miércoles pero todavía resuenan en el mundo los ochenta cañonazos disparados en Pekín para iniciar un impresionante desfile militar presidido por Xi Jinping, ... flanqueado por Putin y Kim Jong-un. Por la plaza de Tiananmén además de miles de soldados impolutos, con uniformes bien planchados y perfectamente equipados que se movían con una sincronía perfecta se exhibió todo tipo de material bélico. En el cielo los aviones dibujaron un ocho y un cero, pues 80 años hace que terminó su guerra con Japón y la Segunda Guerra mundial. Una representación de que el mundo de ayer ha muerto y nace un Nuevo Orden cuyas reglas serán tejidas tras nuevas alianzas geoestratégicas. Además de tanques y el material tradicional se exhibieron impresionantes aviones de combate furtivos de quinta generación, incluidos los aviones J-20 y J-35. Un nuevo vehículo submarino no tripulado gigante con capacidad nuclear, algo que asombró a muchos y un misil nuclear intercontinental de combustible líquido con alcance global, según China, llamado Dongfeng 5C, que dejó atónito al numeroso público. Ya saben que la inteligencia artificial es parte de toda esta tecnología militar. Yo no entiendo nada de este arsenal de guerra, se lo cuento porque si acongoja sin entender no quiero ni pensar lo que dirán los que saben. A mi ignorancia esto le suena a advertencia y a desafío.

