Entre visillos

Núremberg

María Antonia San Felipe

María Antonia San Felipe

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:58

No creo, como dicen, que 'Núremberg', la película de James Vanderbilt, sea una más sobre nazis. Al contrario, muestra en primer plano el semblante del ... mal y la miseria moral del alto mando nazi en el juicio que sirvió para la tipificación legal de los crímenes de guerra y contra la humanidad. Bucear en la mente criminal del segundo de Hitler, Hermann Göring, es un acierto porque ahonda en aspectos que, por evidentes, pueden pasar inadvertidos. El mal no se detecta a primera vista y mucho menos en su versión más cruel. Todos los totalitarismos, nazismo o stalinismo, utilizaron el poder total para imponerse a ciudadanos y pueblos, la eliminación era parte del terror. Como dice el zorro de 'El Principito', «lo esencial es invisible a los ojos», por eso el mal, que actúa sibilinamente, no siempre se detecta y cuando nos está devorando ya es demasiado tarde para protegernos.

