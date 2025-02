Comenta Compartir

Tras escuchar a las familias de las víctimas, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) ha llegado a la convicción de ... que la mayoría de las 227 personas fallecidas, como consecuencia de la terrible dana, lo hicieron antes de que el mensaje masivo enviado a las 20.11 por la Generalitat llegara la población. La conclusión de la juez la intuía todo el mundo, puede que no todas las víctimas se hubieran salvado, pero muchas estarían hoy con sus familias. Me imagino a la jueza ante los testimonios dolorosos que ofrecen detalles estremecedores sobre cómo murieron sus seres queridos: agarrados a una farola, subidos a postes de la luz, arrastrados por la riada, debajo de un coche... muertos todos cuando llegó el aviso. Si sólo leerlo te remueve por dentro, no dudo que a la jueza instructora las pesadillas la despierten sobresaltada reviviendo la angustia de los familiares y la sensación de desamparo con la que cada uno sobrelleva el dolor que les pesa como la losa del cementerio.

Parece que el único que no tiene desazones nocturnas es Carlos Mazón que cada día nos da una versión de lo que hizo el día de la catástrofe. Su último cuento es que llegó al centro de emergencias a las 20.28 horas, después de enviada la alarma. Además apostilla, con un descaro insultante, que fue sin tener que ir porque él no era miembro del famoso Cecopi. El tiempo dirá si esta última versión es verdad o es otra mentira para protegerse. Para salvar su responsabilidad política quiso que creyéramos que estaba al tanto de todo y por tanto asumiendo sus tareas presidenciales y por eso sostuvo que había llegado antes del envío de la alarma. Ahora cuenta que llegó después. Una nueva maniobra para intentar librarse de la posible responsabilidad penal de su clamorosa negligencia. Él todo lo hizo bien y los demás todo mal. Aunque lo del Ventorro le perseguirá para la historia (la de la infamia). Cree que el proyecto de reconstrucción que encargó al general Gan Pampols va a redimirlo de su incompetencia, pero se equivoca. A estas alturas hay algo que sus mentiras ya no pueden ocultar: desde el minuto uno está tratando de salvarse a sí mismo, los valencianos son para Mazón una prioridad secundaria. Puede uno huir de sus responsabilidades, puede silenciar a la propia conciencia para que no lo coloque frente al espejo de su desvergüenza pero es inevitable que llega un día en que la verdad te alcanza y entonces no hay salida. Así veo hoy a Carlos Mazón. Todavía no sabemos todo lo que hizo durante aquel fatídico 29 de octubre pero sí sabemos que más pronto que tarde la verdad quedará al descubierto. La verdad será demoledora porque será irremediable. Atrapado en sus propias mentiras quedará abrasado en su propia hoguera. Llegan las Fallas y Mazón tiene ya plantado su propio ninot.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión