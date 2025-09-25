LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

McCarthy ha vuelto

María Antonia San Felipe

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:03

Umberto Eco, en 'El nombre de la Rosa', inventa un diálogo sobre la risa entre Guillermo de Baskerville (Sean Connery) y Jorge de Burgos. El ... franciscano respira humanismo y el benedictino un catolicismo intolerante. Jesús no reía, las Escrituras no lo afirman, sólo los tontos se ríen, dice Jorge irritado. Los monos no ríen, sólo lo hacen los humanos y las Escrituras no niegan que Jesús riera, argumenta Guillermo. La risa es para Jorge un invento del diablo que mata el miedo y la fe en Dios al que cuestiona desde la duda negando la autoridad de su Iglesia (de cualquier autoridad). Guillermo defiende lo positivo de reír y dudar. Yo también creo que reírse, incluso de uno mismo, es síntoma de inteligencia. Los autócratas no se ríen, al contrario combaten el humor, la sátira o la ironía ya que sólo ven críticas y conspiraciones. Cuando la gente no sabía leer una simple viñeta era tan eficaz que los gobiernos censuraban la prensa satírica. Humoristas, payasos y prensa siempre fueron objetivo de los represores.

