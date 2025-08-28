LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mad Max

María Antonia San Felipe

María Antonia San Felipe

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:01

Lo veo y no me lo creo, el caprichoso Zeus ha extinguido la grandeza de la vieja Europa. Siempre se dijo que las decisiones tomadas ... en la Casa Blanca nos influían pero la llegada del nuevo emperador nos ha demostrado no sólo que es cierto sino que el mundo de ayer ha muerto. Trump ha decidido que las normas que no le convienen no existen, tampoco la ONU, ni el derecho internacional que ni siquiera sabe que existe. El prisma de su mirada es el del trato y el interés particular, si no hay negocio no hay acuerdo, eso sí, en cada negocio él y sus empresas han de sacar algo. América es lo primero pero después de sí mismo. Estas son las nuevas normas imperiales. Siendo esto en sí mismo escalofriante lo peor de la situación actual es que no hay nadie que ponga límites a sus desafueros. Si alguna vez creímos que los contrapoderes de la democracia de EE UU, Europa o el derecho internacional moderarían sus excesos hoy ya tenemos pruebas empíricas de lo contrario.

