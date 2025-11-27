LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entre visillos

Fe en la justicia

María Antonia San Felipe

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:56

En España vivimos en una dictadura terrible y los ciudadanos sin saberlo. Así lo predica, un día sí y otro también, la experta en dictaduras ... Isabel Díaz Ayuso. Menos mal que está ella para protegernos, debiéramos besar por donde pisa porque, con permiso de Rosalía, ella es la única lux que ilumina España. La Espartaco moderna lidera la rebelión de los esclavizados por el Perro Sánchez. Según la nueva gladiadora de Hispania, el Perro tiene en su puño todos los poderes de estado. Lo denuncia a diario con riesgo de su vida porque, según Ayuso, quien se enfrenta al Perro «será perseguido y acuchillado». Así lo ha expresado al valorar la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado aunque el pueblo soberano, en cuyo nombre se administra la justicia, no sepa por qué.

