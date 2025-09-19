Por humanidad

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

María Antonia San Felipe

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:35

En los años treinta del siglo XX el nazismo subió como un suflé. Hitler tejió una ideología racista y xenófoba que prometía una Alemania imperial ... que sedujo a millones de alemanes. Obtenido el poder total, decidió ocupar países e inició la represión contra los judíos para animarles a dejar el país. Pronto tuvo la idea de que era mejor matarlos, no eran personas. Además de fusilamientos masivos, tras la Conferencia de Wannsee, el nazismo creó un sistema que consideró más eficaz y económico, como dejó claro el juicio contra Eichmann en Jerusalén: los campos de exterminio. Disculpen el obligado resumen. El balance fue la muerte de millones y millones de judíos pero también de polacos, gitanos, serbios, discapacitados, homosexuales y enemigos políticos, ya fueran comunistas o católicos, incluidos sacerdotes... Que esto ocurrió lo sabemos, está documentado y todos nos hemos emocionado, conmovido y llorado en la reconstrucción del exterminio por la literatura y el cine. Todavía hoy nos preguntamos cómo pudo ocurrir pero, también hoy, crecen las personas atraídas por esa ideología tan cruel y son muchos los que incluso niegan que el holocausto existiera.

