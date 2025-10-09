Los fuegos artificiales son un espectáculo que atrapa, es imposible no mirar al cielo irradiado por esa explosión de colores que seduce tus sentidos y ... te hace creer en la magia y el ingenio. En la infancia, la fascinación es imbatible pero con el tiempo descubres que hay otros fuegos de artificio que ocultan lo importante. En esta España nuestra, algunos se empeñan en distraernos con broncas e insultos diarios mientras socavan los pilares de nuestro frágil estado del bienestar. Que se garantice la calidad de los servicios públicos de sanidad, educación y dependencia son una aspiración que comparte la mayoría de la sociedad.

El escándalo de lo sucedido con el cribado de cáncer de mama en Andalucía ha activado las alarmas en toda España. De cuatro casos de mujeres con mamografía dudosa a las que no se había realizado una segunda prueba para confirmar o descartar el cáncer de mama se pasó a más de 2.000. Los testimonios asustan porque todos sabemos lo que significa que no te detecten a tiempo un cáncer. A todas nos dicen que si no te llaman es que todo ha ido bien pero nos tranquiliza recibir la confirmación. Confieso que he sentido una solidaridad automática con estas mujeres, estoy acongojada desde que escuché la noticia. Está acreditado que la Consejería sabía del fiasco desde hace año y medio, ¡casi nada si tienes el tumor creciendo en tu mama! El presidente andaluz ha terminado por cesar a su consejera y anuncia un plan de choque con la contratación de 65 especialistas en radiodiagnóstico. Es tarde y además, ¿de dónde van a salir?, porque no sólo deben ser radiólogos sino con formación específica en detección de cáncer de mama.

Esto debe ponernos en guardia sobre el estado de la sanidad pública en el resto de España. No podemos aceptar un deterioro que es intencionado. Las competencias sanitarias se transfirieron a las comunidades autónomas en un proceso que concluyó en 2002. Son ellas las que organizan su propio sistema sanitario y es indudable que muchas han optado por destinar una importante parte de sus recursos económicos a la sanidad privada. Los seguros con las compañías sanitarias han proliferado en los últimos años, la propaganda dice que es más eficiente pero cuando hay un problema grave la salvación está en la pública porque el seguro, salvo que seas millonario y puedas pagar mucho, no te lo cubre. Siete bajadas de impuestos lleva anunciados Moreno Bonilla desde que llegó a la presidencia, la mayoría a grandes fortunas. La última es más populista, se dirige a quienes tienen perros y gatos en casa. La minoración de ingresos se cifra en unos 12 millones de euros. Algún médico más podría reforzar una sanidad pública deteriorada aposta para reforzar la privada. Esto es lo importante para el español de a pie, lo demás son fuegos de artificio.