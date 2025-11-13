LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Frankenstein

María Antonia San Felipe

María Antonia San Felipe

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:06

La infancia es un tiempo propenso a creer en los monstruos y a huir de ellos cuando los imaginamos pero con el paso del tiempo ... entiendes cuáles son los verdaderos demonios que nos acechan. Ya saben que Frankenstein ha vuelto de la mano del oscarizado director de cine Guillermo del Toro. Creo que la película es magnífica, hasta los mínimos detalles están tratados con esmero gracias a una estética muy cuidada que adapta con destreza las atormentadas vivencias de Víctor Frankenstein, el padre de ese demonio al que rechaza nada más crearlo. Del Toro es un gran hacedor de atmósferas tan irreales como verosímiles, recuerden 'El laberinto del fauno'. De Frankenstein se han hecho muchas adaptaciones pero la protagonizada, en 1931, por Boris Karloff queda para la historia antigua del cine.

