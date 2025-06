Comenta Compartir

Si me dieran a escoger un lugar dónde volver a nacer elegiría España. Si me dejaran decidir en qué tiempo volver, elegiría el de esta ... dictadura salvaje en la que hoy estamos viviendo los españoles. Ya saben que, según Cervantes escribió, en un lugar de la Mancha... vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Pero yo quiero ser un Quijote en la España de hoy en la que todo parece estar al revés de lo que aprendimos en bachilleres y licenciaturas. Si hacemos caso a lo que dicen los patriotas de pulsera con bandera, nostálgicos de don Pelayo y el Cid Campeador, añorantes de conquistadores antiguos y portadores de la enseña de los tercios de Flandes hoy vivimos en una dictadura de manual. Desconozco en qué manual estudiaron ellos la definición de dictadura. También puede ser que yo entendiera todo mal y vivo engañada desde entonces. Pero en aquel aprendizaje nos enseñaban a pensar y a comparar. Dicen que esta dictadura se parece a la venezolana, lo repiten tantas veces que pretende parecer cierto. Pero me pienso yo para mis adentros:

Uno: ¿Se imaginan una concentración en el centro de Caracas en la que la líder opositora Corina Machado interviniera llamando a Maduro, hijo de puta, traidor, felón, capo de la mafia... y se hubiera ido tan pancha a su casa sin más consecuencias y vitoreada por la prensa contraria al gobierno? Yo no, porque en las dictaduras, según aprendimos, lo que primero desaparece es la prensa libre y la libertad de expresión. Dos: ¿Se imaginan que ante una protesta antigubernamental, digamos que hablo de Madrid, el presidente del gobierno hubiera enviado al ejército y a los marines a reprimirla y hubiera sugerido la detención de su presidenta como ha hecho Trump en California donde ha recomendado detener al gobernador Gavin Newsom? Yo no, porque en las dictaduras, según aprendimos, el ejército no es tanto para defenderse del enemigo exterior sino para acongojar al disidente interior. Tres: ¿Se imaginan al gobierno español suprimiendo en las universidades españolas la libertad de cátedra, retirando las subvenciones sino se adaptan al ideario de su presidente o multándolas por manifestarse contra el exterminio en Gaza? Esto pasa en EE UU y ¿en la Comunidad de Madrid porque la libertad emerge entre caña y caña? Cuarto: En las dictaduras, según aprendimos, cuanto más crece la ignorancia más gente deja de pensar y más disminuye la conciencia crítica. Así que aunque haya mucho que cambiar no nos podemos creer todos los cuentos. Dijo León Felipe: «Yo no sé muchas cosas, es verdad/Digo tan sólo lo que he visto/Y he visto:/que la cuna del hombre la mecen con cuentos,/que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos». A estas alturas, de dictaduras y democracias ya aprendimos todos los cuentos.

