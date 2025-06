Defender a España

Comenta Compartir

En clase siempre había un pelota que solía ser el chivato a costa de perder la dignidad y, por supuesto, el afecto de los compañeros. ... El pelota era el lameculos del profe. Tanto debió usarse el término que la Real Academia lo incluyó en el diccionario: 'persona aduladora y servil'. Eso me pareció Mark Rutte cuando Trump desveló los mensajes que le envió como secretario general de la OTAN. Como lo halagaban hasta la genuflexión y el servilismo más empalagoso, Trump, que es como un niño aunque ande crecido de autoestima, los difundió: «Vuelas hacia otro gran éxito en La Haya», «Europa va a pagar a lo GRANDE, como debería, y será tu victoria». «Donald, nos has llevado a todos a un momento verdaderamente importante para América y para Europa, y para el mundo. Vas a lograr lo que NINGÚN otro presidente estadounidense consiguió en décadas». Solo le faltó añadir, beso tus pies como esclavo tuyo que soy. Sobran los comentarios. Rutte es un tipo curioso, siendo presidente de Países Bajos acuñó el término PIGS (cerdos, en inglés) para referirse a los países del sur de Europa. No me extraña que tenga a Trump como maestro y modelo. Le ha montado una cumbre en La Haya breve, porque un discurso ajeno de más de tres minutos lo adormece, y todo a su mayor gloria.

Esta cumbre de la OTAN deja un regusto amargo en momentos de tanta incertidumbre internacional. Lo importante era que la vanidad de Trump quedara intacta. Nadie debía llevarle la contraria no fuera a enfadarse y a irse con sus armas a otra parte. Complacerle ha sido el objetivo, todos han firmado el objetivo de un 5% de gasto para calmarlo. Pero, hay muchos peros, el cumplimiento se revisará en 2029. No hay que ser muy lince para ver que el plazo se cumple después de las elecciones en EE UU. Para esa fecha a lo mejor Trump ya no es presidente o a lo mejor el mundo entero ha volado por los aires gracias a él, a Netanyahu, a Putin y a Alí Jamenei. El único sincero ha sido Pedro Sánchez que ha expresado lo que muchos firmantes del acuerdo piensan. Trump, en su línea, ha amenazado a España. No han debido informarle dónde están las bases de Rota y Morón. No es fácil para ningún país asumir un gasto militar tan elevado sin mermar pilares básicos del bienestar de sus ciudadanos. En política interna española todo sirve para lograr el objetivo de que Sánchez caiga dada su debilidad actual. Vox, lo que diga Trump aunque se hunda España. Podemos y el PP coinciden en que Sánchez miente. Los primeros abogan por dejar la OTAN: ¿mediante otro referéndum? Respecto a Feijóo, ¿cuánto ha dicho el PP que está dispuesto a asumir como gasto militar si gobierna? No recuerdo la cifra. Algunos deberían transformar los insultos en propuestas. Sánchez ha cometido errores pero en esto ha hecho lo que debe: defender a España.

