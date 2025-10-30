LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Corazón helado

Corazón helado

María Antonia San Felipe

María Antonia San Felipe

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:17

En el proceso del duelo cada minuto se vive como una eternidad, la memoria se niega a traicionar de olvido a la persona amada. Qué ... decir cuando la muerte es prematura y sucede en una catástrofe gestionada con una negligencia que ignoró todas normas de prevención de catástrofes. Si humano es que el dolor aflore teñido de una rabia incontenible, también lo es escuchar a las familias y acompañarlas en el desconsuelo. Desconozco cuál es el color de la memoria, pero creo que en esos ochenta municipios, Massanassa, Paiporta, Catarroja, Picanya, Picassent, Benetússer, Torrent, Alfafar... la pena y los recuerdos tienen el color del barro y el sabor del desamparo.

  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  3. 3

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  4. 4

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  5. 5 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  6. 6 Un riojano, el hombre más guapo de España
  7. 7 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  8. 8

    «Tenemos todos una huella. Todavía no entendemos cómo no nos avisaron»
  9. 9 Cuatro heridos tras atropellar a un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla
  10. 10

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo

