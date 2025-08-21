La banalidad

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

María Antonia San Felipe

María Antonia San Felipe

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:03

Mientras media España arde, los ciudadanos, entre angustiados y estupefactos, vemos a los políticos quemar la democracia. La gente de a pie estamos hartos y ... algunos creen que la democracia nacida en 1978 ha fracasado. Este es el drama actual que se suma a los graves incendios que arrasan nuestros pueblos en Galicia, Castilla y León o Extremadura. La inversión en insultos y el abandono de lo importante hace que el ciudadano reniegue de la política.

